Словообразовательное дерево

Русский язык
Словообразовательное дерево
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Корень – это главная часть слова, она даёт жизнь многим словам. Если собрать и записать все слова, выросшие из одного корня, то получится целое словообразовательное дерево. Итак, выращиваем своё словообразовательное дерево. Возьмём, например, всем хорошо известный корень -ВОД-. Какие слова окажутся на нашем дереве? Будут, очевидно, здесь и вода, и водичка, и водяной, и водный, и подводник, и водокачка, и даже водка.
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