Отметьте слова с неполногласием в корне А) краска Б) брак В) прах Г) вред Д) пл??н
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Отметьте слова с неполногласием в корне А) краска Б) брак В) прах Г) вред Д) пл??н
Ответ(ы):
Гость:
В), Г), Д). прах (порох) вред ( привереда) плен (полон)
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