Какой цвет стрелки компаса указывает на север а какой цвет на юг

Математика
Какой цвет стрелки компаса указывает на север а какой цвет на юг
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
красный а синяя на север
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