Какой цвет стрелки компаса указывает на север а какой цвет на юг
Математика
Какой цвет стрелки компаса указывает на север а какой цвет на юг
Ответ(ы):
Гость:
красный а синяя на север
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