Все 5-ти буквенные слова составленнные из букв АКРУ записаны в алфавитном порядке Вот начало списка 1.ААААА 2.ААААК 3.ААААР 4.ААААУ 5.АААКА ЗАПИШИТЕ СЛОВА КОТОРОЕ СТОИТ НА 450-М МЕСТЕ ОТ НАЧАЛА СПИСКА
Информатика
Все 5-ти буквенные слова составленнные из букв АКРУ записаны в алфавитном порядке Вот начало списка 1.ААААА 2.ААААК 3.ААААР 4.ААААУ 5.АААКА ЗАПИШИТЕ СЛОВА КОТОРОЕ СТОИТ НА 450-М МЕСТЕ ОТ НАЧАЛА СПИСКА
Ответ(ы):
Гость:
Этот список можно воспринимать как запись последовательных целых чисел в четвертичной системе счисления с цифрами A=0, К=1, Р=2, У=3. Видно, что при такой замене букв на цифры на 1-м месте стоит ноль (00000), на 2-м единица, ..., на 450-м - 449. Переводим 449 в четвертичную систему, получаем 13001. Заменяем цифры на буквы, и в итоге узнаем, что на 450-м месте будет слово КУААК
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