Определите слово, в котором пропущена безударная чередующаяся гласная корня. Вы??ишите это слово, вставив пропущенную букву. встр..чая аплодир..вать арт...ллерия зад..рать д..ректор
Русский язык
Определите слово, в котором пропущена безударная чередующаяся гласная корня. Вы??ишите это слово, вставив пропущенную букву. встр..чая аплодир..вать арт...ллерия зад..рать д..ректор
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Встречая аплодировать артиллерия задирать директор
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