Определите тему, к которой относится данный ряд слов. Apricot, pineapple, blackberry, nuts A)appearance B)drinks C)food D)insects

Английский язык
Определите тему, к которой относится данный ряд слов. Apricot, pineapple, blackberry, nuts A)appearance B)drinks C)food D)insects
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Абрикос, ананас, черника, орехи. Ну, наверное, относится к B)
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