Придумай легенду почему тот или иной металл стали связывать с определенной плане??ой

Гость: Гость:

ЦЕРИЙ. Этот элемент назван в честь самой маленькой планеты Церера . И за своих химических своиств он очень похож на эту планету .Этот элемент лантаноид и иза этого ученые были уверены на сто процентов , что этот элемент связан с планетой Церера.