Придумай легенду почему тот или иной металл стали связывать с определенной плане??ой

Химия
Придумай легенду почему тот или иной металл стали связывать с определенной плане??ой
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ЦЕРИЙ. Этот элемент назван в честь самой маленькой планеты Церера . И за своих химических своиств он очень похож на эту планету .Этот элемент лантаноид и иза этого ученые были уверены на сто процентов , что этот элемент связан с планетой Церера.
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