Решите систему уравнений методом сложения все подробно распишите.пожалуйста оче??ь очень срочно

Математика
Решите систему уравнений методом сложения все подробно распишите.пожалуйста оче??ь очень срочно
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Складываем иксы с иксами и игреки с игреками, получим +3х и -3х взимоуничтожаются, остается  3у=12  у=12:3 у=4 теперь чтобы найти х надо подставить у в одно из уравнений  3х+4=4 3х=0 х=0
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
5-6 слово сочитаний на вас-ваз
Ответить
Алгебра
Решите уравнение (4,3-5х):9=-2,8
Ответить
Математика
Помогите срочно пожалуйста! !!! 497
Ответить
Математика
Найдите значение выражение /-4.2/+3;.
Ответить
Окружающий мир
Рассказ Красота воды
Ответить