Решите систему уравнений методом сложения все подробно распишите.пожалуйста оче??ь очень срочно
Математика
Решите систему уравнений методом сложения все подробно распишите.пожалуйста оче??ь очень срочно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Складываем иксы с иксами и игреки с игреками, получим +3х и -3х взимоуничтожаются, остается 3у=12 у=12:3 у=4 теперь чтобы найти х надо подставить у в одно из уравнений 3х+4=4 3х=0 х=0
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