Рассказ Красота воды

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Вода. Вода - это жидкость, без которой не одно существо не сможет прожить, за исключением бактерий. Вода красива по своему. Она прозрачная. Это и есть ее характеристика. Красивые водопады. Важную роль в водопадах играет вода. Многие думают что вода не красивая. Это не так. Вода красива в больших количествах. Например море. Если вы ехали на море, вы наверное замечали ее красоту, ее волны. Все это вода. Вода сама по себе очень красивая, но многие этого не замечают.