Какая экосистема озера?

Окружающий мир
Какая экосистема озера?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ЭКОСИСТЕМА ОЗЕРА  2 ОЗЕРО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ЦЕЛУЮ СИСТЕМУ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РАЗЛИЧНЫХ ЖИВЫХ СУЩЕСТВ,БОЛЬШИХ И МАЛЫХ  3 В ВЕРХНИХ СЛОЯХ ВОДЫ ЖИВУТ САМЫЕ МЕЛКИЕ ОБИТАТЕЛИ ОЗЕРА - ПЛАНКТОН  4 ЭТО ФИТОПЛАНКТОН-МИКРОСКОПИЧЕСКИЕ ВОДОРОСЛИ  5 И ЗООПЛАНКТОН- МЕЛЬЧАЙШИЕ ЖИВОТНЫЕ,ТАКИЕ КАК ЭТОТ БОКОПЛАВ  6 ОДНОКЛЕТОЧНЫМИ ВОДОРОСЛЯМИ ПИТАЮТСЯ МЕЛКИЕ РАЧКИ – ДАФНИИ И ЦИКЛОПЫ ЦИКЛОП ДАФНИЯ  7 РАЧКИ В СВОЮ ОЧЕРЕДЬ СЛУЖАТ ПИЩЕЙ ДЛЯ РЫБ КАРАСЬ  8 ХИЩНЫЕ ВИДЫ РЫБ ПОЕДАЮТ ДРУГИЕ ВИДЫ РЫБ И МЕЛКИХ ОЗЕРНЫХ ЖИВОТНЫХ ЩУКА  9 НА ДНЕ ОЗЕРА РАСТУТ ВОДНЫЕ РАСТЕНИЯ, ПРОИЗВОДЯЩИЕ КИСЛОРОД ДЛЯ ВСЕХ ЕГО ОБИТАТЕЛЕЙ ЭЛОДЕЯ  10 ПРУДОВИК ЖИВЕТ НА РАСТЕНИЯХ, ИСПОЛЬЗУЯ ИХ КАК ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ РАЗМНОЖЕНИЯ И В ПИЩУ 11 ПРУДОВИКИ,ЛИЧИНКИ КОМАРОВ И РАКИ ПИТАЮТСЯ ОСТАНКАМИ УМЕРШИХ ОРГАНИЗМОВ,ТЕМ САМЫМ ОЧИЩАЯ ОЗЕРО РАК  12 ОЗЕРНЫЕ ЖИВОТНЫЕ-РАЗРУШИТЕЛИ МОГУТ НЕ СПРАВИТЬСЯ СО СВОЕЙ ЗАДАЧЕЙ ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ ОЗЕРНОЙ ЭКОСИСТЕМЫ И СОСЕДНЕЙ С НИМ ЭКОСИСТЕМОЙ СУШИ,ТОГДА ОЗЕРО ЗАРАСТАЕТ И ПРЕВРАЩАЕТСЯ В БОЛОТО  13 ЗАГРЯЗЕНИЕ ЧЕЛОВЕКОМ ОЗЕР ТАКЖЕ ПРИВОДИТ К ИХ ЗАБОЛАЧИВАНИЮ!!!  14 МЫ,ЖИТЕЛИ ЗЕМЛИ, В ОТВЕТЕ ЗА ЖИВУЮ ПРИРОДУ. ОТ НАС ВО МНОГОМ ЗАВИСИТ ТО, БУДУТ ЛИ НАШИ ОЗЕРА ЧИСТЫМИ!!! 

Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Решите систему уравнений методом сложения все подробно распишите.пожалуйста оче??ь очень срочно
Ответить
Русский язык
5-6 слово сочитаний на вас-ваз
Ответить
Алгебра
Решите уравнение (4,3-5х):9=-2,8
Ответить
Математика
Помогите срочно пожалуйста! !!! 497
Ответить
Математика
Найдите значение выражение /-4.2/+3;.
Ответить