Какая экосистема озера?
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Какая экосистема озера?
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ЭКОСИСТЕМА ОЗЕРА 2 ОЗЕРО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ЦЕЛУЮ СИСТЕМУ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РАЗЛИЧНЫХ ЖИВЫХ СУЩЕСТВ,БОЛЬШИХ И МАЛЫХ 3 В ВЕРХНИХ СЛОЯХ ВОДЫ ЖИВУТ САМЫЕ МЕЛКИЕ ОБИТАТЕЛИ ОЗЕРА - ПЛАНКТОН 4 ЭТО ФИТОПЛАНКТОН-МИКРОСКОПИЧЕСКИЕ ВОДОРОСЛИ 5 И ЗООПЛАНКТОН- МЕЛЬЧАЙШИЕ ЖИВОТНЫЕ,ТАКИЕ КАК ЭТОТ БОКОПЛАВ 6 ОДНОКЛЕТОЧНЫМИ ВОДОРОСЛЯМИ ПИТАЮТСЯ МЕЛКИЕ РАЧКИ – ДАФНИИ И ЦИКЛОПЫ ЦИКЛОП ДАФНИЯ 7 РАЧКИ В СВОЮ ОЧЕРЕДЬ СЛУЖАТ ПИЩЕЙ ДЛЯ РЫБ КАРАСЬ 8 ХИЩНЫЕ ВИДЫ РЫБ ПОЕДАЮТ ДРУГИЕ ВИДЫ РЫБ И МЕЛКИХ ОЗЕРНЫХ ЖИВОТНЫХ ЩУКА 9 НА ДНЕ ОЗЕРА РАСТУТ ВОДНЫЕ РАСТЕНИЯ, ПРОИЗВОДЯЩИЕ КИСЛОРОД ДЛЯ ВСЕХ ЕГО ОБИТАТЕЛЕЙ ЭЛОДЕЯ 10 ПРУДОВИК ЖИВЕТ НА РАСТЕНИЯХ, ИСПОЛЬЗУЯ ИХ КАК ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ РАЗМНОЖЕНИЯ И В ПИЩУ 11 ПРУДОВИКИ,ЛИЧИНКИ КОМАРОВ И РАКИ ПИТАЮТСЯ ОСТАНКАМИ УМЕРШИХ ОРГАНИЗМОВ,ТЕМ САМЫМ ОЧИЩАЯ ОЗЕРО РАК 12 ОЗЕРНЫЕ ЖИВОТНЫЕ-РАЗРУШИТЕЛИ МОГУТ НЕ СПРАВИТЬСЯ СО СВОЕЙ ЗАДАЧЕЙ ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ ОЗЕРНОЙ ЭКОСИСТЕМЫ И СОСЕДНЕЙ С НИМ ЭКОСИСТЕМОЙ СУШИ,ТОГДА ОЗЕРО ЗАРАСТАЕТ И ПРЕВРАЩАЕТСЯ В БОЛОТО 13 ЗАГРЯЗЕНИЕ ЧЕЛОВЕКОМ ОЗЕР ТАКЖЕ ПРИВОДИТ К ИХ ЗАБОЛАЧИВАНИЮ!!! 14 МЫ,ЖИТЕЛИ ЗЕМЛИ, В ОТВЕТЕ ЗА ЖИВУЮ ПРИРОДУ. ОТ НАС ВО МНОГОМ ЗАВИСИТ ТО, БУДУТ ЛИ НАШИ ОЗЕРА ЧИСТЫМИ!!!
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