H2SO4+Zn ( напишите окислительно-восстановительную реакцию)

Химия
H2SO4+Zn ( напишите окислительно-восстановительную реакцию)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Zn + H2SO4 = ZnSO4 + H2Zn(0) -2e = Zn(+2)  1  в-ль, ок-ие2H(+) +2e = H2(0)  1  ок-ль, в-ие

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