Определите тип предложений по цели высказывания и по интонации. Как талантлива эта маленькая балеринпа

Русский язык
Определите тип предложений по цели высказывания и по интонации. Как талантлива эта маленькая балеринпа
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Повествовательное, восклицательное
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