Определите тип связи слов в словосочетаниях: а) привычка опаздывать; б) кто-то в чё??ном; в) дверь настежь; г) его портфель; д) три карандаша; е) трёх карандашей; ё) по моему велению; ж) непричастный к делу
Русский язык
Определите тип связи слов в словосочетаниях: а) привычка опаздывать; б) кто-то в чё??ном; в) дверь настежь; г) его портфель; д) три карандаша; е) трёх карандашей; ё) по моему велению; ж) непричастный к делу
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) примыкание б) управление в) примыкание г) примыкание д) согласование е) согласование ё) согласование ж) управление
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