Определите тип связи слов в словосочетаниях: а) привычка опаздывать; б) кто-то в чё??ном; в) дверь настежь; г) его портфель; д) три карандаша; е) трёх карандашей; ё) по моему велению; ж) непричастный к делу

Русский язык

Определите тип связи слов в словосочетаниях: а) привычка опаздывать; б) кто-то в чё??ном; в) дверь настежь; г) его портфель; д) три карандаша; е) трёх карандашей; ё) по моему велению; ж) непричастный к делу

Автор: Гость