Мини сочинение (не менее 50 слов) на тему: Почему быть интеллигентным - долг человек?? перед обществом?

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Мини сочинение (не менее 50 слов) на тему: Почему быть интеллигентным - долг человек?? перед обществом?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Быть интеллигентым человеком нужно всегда и везде.Приятно же,когда человек относиться к тебе с уважением,присутствует этика.Это Долг человека перед обществом, потому что общество может быть разное.Кто то относится к человеку плохо,а кто то наоборот. Но человек все равно должен оставаться таким же,как воспитали родители.Интеллигенция очень хорошая черта в человеке.
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