Если две прямые лежащие в одной плоскости перпендикулярны одной и той же прямой т?? они...

Геометрия
Если две прямые лежащие в одной плоскости перпендикулярны одной и той же прямой т?? они...
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
если две прямые лежащие в одной плоскости перпендикулярны одной и той же прямой то они...ПАРАЛЕЛЬНЫ
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Русский язык6класса упражнение103сочинение после дождя мокрая терраса
Ответить
Биология
Почему нужно употреблять в пищу продуктыы содержащие йод?
Ответить
Математика
Помогите ответить на 4ое задание
Ответить
Русский язык
Измените глаголы какие согласные чередуются в корне слов? Во всех есть чередующиеся согласные бежать лежать ходить сказать
Ответить
Физика
Сколько электронов ,протонов и нейтронов имеет молекула воды
Ответить