Если две прямые лежащие в одной плоскости перпендикулярны одной и той же прямой т?? они...
Геометрия
Если две прямые лежащие в одной плоскости перпендикулярны одной и той же прямой т?? они...
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
если две прямые лежащие в одной плоскости перпендикулярны одной и той же прямой то они...ПАРАЛЕЛЬНЫ
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Русский язык
Измените глаголы какие согласные чередуются в корне слов? Во всех есть чередующиеся согласные бежать лежать ходить сказать