Измените глаголы какие согласные чередуются в корне слов? Во всех есть чередующиеся согласные бежать лежать ходить сказать
Русский язык
Измените глаголы какие согласные чередуются в корне слов? Во всех есть чередующиеся согласные бежать лежать ходить сказать
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Бежать -бегал(г/ж) лежал-лег(г/ж) ходить-жожу(д/ж) сказать-скажет(з/ж)
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