Измените глаголы какие согласные чередуются в корне слов? Во всех есть чередующиеся согласные бежать лежать ходить сказать

Русский язык

Измените глаголы какие согласные чередуются в корне слов? Во всех есть чередующиеся согласные бежать лежать ходить сказать

Автор: Гость