2упражнение просто цыфра и правильный ответ например 2-3
Қазақ тiлi
2упражнение просто цыфра и правильный ответ например 2-3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1-2. 2-3. 3-4. 4-1. 1 - НЕСІН. 3 - НЕДЕН. 4 - нені.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Помогите пожалуйста!Подобрать синонимы к словосочетаниям. Свежий вид-бодрый свежая газетасе -годняшняя свежий ветер-прохладный свежая рубаш...
Математика
Геометрия
ОЧЕНЬ СРОЧНО!!!!!!!!!НАПИШИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ПРАВИЛЬНОЕ ПОДРОБНОЕ РЕШЕНИЕ!!!!!!!!!ОТДАЮ ВСЕ СВОИ 34 БАЛЛОВ!!!!!!!!! ВТОРОЙ РИСУНОК ЭТО ЧЕРТЕЖ!!!!!!!!!!!
Информатика