ОЧЕНЬ СРОЧНО!!!!!!!!!НАПИШИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ПРАВИЛЬНОЕ ПОДРОБНОЕ РЕШЕНИЕ!!!!!!!!!ОТДАЮ ВСЕ СВОИ 34 БАЛЛОВ!!!!!!!!! ВТОРОЙ РИСУНОК ЭТО ЧЕРТЕЖ!!!!!!!!!!!
Геометрия
ОЧЕНЬ СРОЧНО!!!!!!!!!НАПИШИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ПРАВИЛЬНОЕ ПОДРОБНОЕ РЕШЕНИЕ!!!!!!!!!ОТДАЮ ВСЕ СВОИ 34 БАЛЛОВ!!!!!!!!! ВТОРОЙ РИСУНОК ЭТО ЧЕРТЕЖ!!!!!!!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Так как ВВ1║СС1, то значит эти отрезки лежат в одной плоскости р. Тогда С∈β и B∈β, поэтому ВС ⊂ р. ΔСАС1 и ΔВАВ1 подобны (по 2-м углам), отсюда: СС1/ВВ1=АС/АВ АС/АВ=1/2(т.к С-середина отрезка АВ) СС1/7=1/2 СС1=7/2=3,5 см Ответ:СС1=3,5 см
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