ОЧЕНЬ СРОЧНО!!!!!!!!!НАПИШИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ПРАВИЛЬНОЕ ПОДРОБНОЕ РЕШЕНИЕ!!!!!!!!!ОТДАЮ ВСЕ СВОИ 34 БАЛЛОВ!!!!!!!!! ВТОРОЙ РИСУНОК ЭТО ЧЕРТЕЖ!!!!!!!!!!!

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Так как ВВ1║СС1, то значит эти отрезки лежат в одной плоскости р. Тогда С∈β и B∈β, поэтому ВС ⊂ р. ΔСАС1 и ΔВАВ1 подобны (по 2-м углам), отсюда: СС1/ВВ1=АС/АВ АС/АВ=1/2(т.к С-середина отрезка АВ) СС1/7=1/2 СС1=7/2=3,5 см Ответ:СС1=3,5 см