К какой сказке подходит пословица по смыслу Без хорошего труда нет плода? лягушка-путешественница,мороз иванович,иван царевич и серый волк,сивка-бурка.

Литература

К какой сказке подходит пословица по смыслу Без хорошего труда нет плода? лягушка-путешественница,мороз иванович,иван царевич и серый волк,сивка-бурка.

Автор: Гость