К какой сказке подходит пословица по смыслу Без хорошего труда нет плода? лягушка-путешественница,мороз иванович,иван царевич и серый волк,сивка-бурка.
Литература
К какой сказке подходит пословица по смыслу Без хорошего труда нет плода? лягушка-путешественница,мороз иванович,иван царевич и серый волк,сивка-бурка.
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Гость:
Подходит к сказке - Сивка-Бурка
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