Выявить причины изменения температуры воздуха в зависимости от географической ш??роты

География
Выявить причины изменения температуры воздуха в зависимости от географической ш??роты
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В каждой точке земной поверхности температура воздуха изменяется не только в течение суток и года. Существует также постепенное понижение температуры от экватора к полюсам. Это обусловлено шарообразной формой Земли. На области вокруг полюсов за год приходится в 10 раз меньше тепла, чем на области близ экватора. Из-за слабого нагревания поверхности меньше нагревается и атмосфера, что ведет к понижению температуры воздуха.
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