Решите следующие пропорции: 4,5x : 2,7=9 :1,8 7 1/7 : 1 5/6=0,6x : 0,75
Математика
Решите следующие пропорции: 4,5x : 2,7=9 :1,8 7 1/7 : 1 5/6=0,6x : 0,75
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4.5x:2.7=9:1.8 4.5x:2.7=5 4.5x=5•2.7 4.5x=13.5 x=13.5:4.5 x=3 71/7:15/6=0.6x:0.75 10.14:2.5=0.6x:0.75 4.056=0.6x:0.75 0.6x=4.056•0.75 0.6x=3.042 x=3.042:0.6 x=5.07
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