Запиши выражения и найди их значения: к сумме чисел 10и2 прибавь 6 из суммы чисел 30 и 8 вычти 4 из суммы чисел 80 и 7 вычти 5 к сумме чисел 30 и 3 прибавь 5

Математика

Запиши выражения и найди их значения: к сумме чисел 10и2 прибавь 6 из суммы чисел 30 и 8 вычти 4 из суммы чисел 80 и 7 вычти 5 к сумме чисел 30 и 3 прибавь 5

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