Запиши выражения и найди их значения: к сумме чисел 10и2 прибавь 6 из суммы чисел 30 и 8 вычти 4 из суммы чисел 80 и 7 вычти 5 к сумме чисел 30 и 3 прибавь 5
Математика
Запиши выражения и найди их значения: к сумме чисел 10и2 прибавь 6 из суммы чисел 30 и 8 вычти 4 из суммы чисел 80 и 7 вычти 5 к сумме чисел 30 и 3 прибавь 5
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
10+2+6=12+6=18 30+8-4=38-4=34 80+7-5=87-5=82 30+3+5=33+5=38
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