Сделайте пожалуйста 2 задание, только пункт а и б, срочно, пожалуйста!
Химия
Сделайте пожалуйста 2 задание, только пункт а и б, срочно, пожалуйста!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1-я реакция не будет протекать , т.к. все растворимо(т.е. не образуется газ,осадок или вода) (2)2NaOH+H2S=Na2S+2H2O 2Na+2OH+2H+S=2Na+S+2H2O-полное 2OH+2H=2H2O - скоращенное (3) AlCL3+3KOH=Al(OH)3+3KCL Al+3CL+3K+3OH=AL(OH)3 (осадок) + 3K+3Cl - полное Al+3OH=Al(OH)3 - сокращенное (4) MgCL2+2NAOH=Mg(OH)2+2NaCl Mg+2Cl+2Na+2OH=Mg (OH)2+2NA+2Cl - полное Mg+2OH=Mg(OH)2 - сокращенное
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