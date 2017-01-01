Сделайте пожалуйста 2 задание, только пункт а и б, срочно, пожалуйста!

Химия
Сделайте пожалуйста 2 задание, только пункт а и б, срочно, пожалуйста!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1-я реакция не будет протекать , т.к. все растворимо(т.е. не образуется газ,осадок или вода) (2)2NaOH+H2S=Na2S+2H2O 2Na+2OH+2H+S=2Na+S+2H2O-полное 2OH+2H=2H2O - скоращенное (3) AlCL3+3KOH=Al(OH)3+3KCL Al+3CL+3K+3OH=AL(OH)3 (осадок) + 3K+3Cl - полное Al+3OH=Al(OH)3 - сокращенное (4) MgCL2+2NAOH=Mg(OH)2+2NaCl Mg+2Cl+2Na+2OH=Mg (OH)2+2NA+2Cl - полное Mg+2OH=Mg(OH)2 - сокращенное
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Какое из пяти слов обозначает физическую величину? А. Часы. Б. Алюминий. В. Килограмм. Г. Сила. Д. Земля.
Ответить
Математика
В ромбе ABCD угол BAC : угол ABD = 1 : 2 найдите все углы
Ответить
Алгебра
Возведите в степень дробь 1) (9/3)^2 2) (-n/12)^2 3) (-4/с)^3 4) (3/2)^2 5) (-m/n)^2 6) (d/2)^3
Ответить
Русский язык
Ответы по ОГЭ русский язык 2017
Ответить
Математика
Найдите масштаб .если на чертеже отрезок длиной 1см изображает отрезок : 1) 40см ; 2) 50??м; 3) 1дм ; 4) 10 м.
Ответить