В ромбе ABCD угол BAC : угол ABD = 1 : 2 найдите все углы
Математика
В ромбе ABCD угол BAC : угол ABD = 1 : 2 найдите все углы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1х меньший угол ромба 2х больший величина всех углов ромба равна 360 градусов (х+2х)*2=360 6х=360 х= по 60 градусов 2 меньших угла 2*60= по 120 градусов величина 2 больших углов
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