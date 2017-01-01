В ромбе ABCD угол BAC : угол ABD = 1 : 2 найдите все углы

Математика
В ромбе ABCD угол BAC : угол ABD = 1 : 2 найдите все углы
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1х меньший угол ромба  2х больший величина всех углов ромба равна 360 градусов (х+2х)*2=360 6х=360 х= по 60 градусов 2 меньших угла 2*60= по 120 градусов величина 2 больших углов 
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