В нашем классе много ребят и каждый из них чем-то увлекается. Филипп занимается сп??ртом.Он хочет стать в будущем хоккеистом.Кирилл собирает коллекции из марок.А вот Алла занимается бассейном.Она заняла первое место по плаванию...
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В нашем классе много ребят и каждый из них чем-то увлекается. Филипп занимается сп??ртом.Он хочет стать в будущем хоккеистом.Кирилл собирает коллекции из марок.А вот Алла занимается бассейном.Она заняла первое место по плаванию.Анна очень красивая и аккуратная девочка.Она изучает китайский и вокал.
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