В нашем классе много ребят и каждый из них чем-то увлекается. Филипп занимается сп??ртом.Он хочет стать в будущем хоккеистом.Кирилл собирает коллекции из марок.А вот Алла занимается бассейном.Она заняла первое место по плаванию...

Русский язык

В нашем классе много ребят и каждый из них чем-то увлекается. Филипп занимается сп??ртом.Он хочет стать в будущем хоккеистом.Кирилл собирает коллекции из марок.А вот Алла занимается бассейном.Она заняла первое место по плаванию.Анна очень красивая и аккуратная девочка.Она изучает китайский и вокал.

Автор: Гость