Найдите и подчеркни слова в которых есть чередующиеся согласные в корне.в скобках напиши какая согласная чередуется .обозначь корень .жил на свете человечки скрюченные ножки и гулял он целый век по скрюченной дорожке

Русский язык

Найдите и подчеркни слова в которых есть чередующиеся согласные в корне.в скобках напиши какая согласная чередуется .обозначь корень .жил на свете человечки скрюченные ножки и гулял он целый век по скрюченной дорожке

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