176перевести в двоичную
Информатика
176перевести в двоичную
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
176 : 128 = 1.375 (176 - 128) : 64 = 0 (176 - 128) : 32 = 1.5 (176-128-32):16= 1 (176-128-32-16):8=0 (176-128-32-16):4=0 (176-128-32-16):2=0 (176-128-32-16):1=0 10110000
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