Срочно надо! 20 г смеси меди и магния обработали соляной кислотой.При этом выделилось 13,067 л водорода. Вычислите процентное содержание металлов в исходной смеси.
Химия
Срочно надо! 20 г смеси меди и магния обработали соляной кислотой.При этом выделилось 13,067 л водорода. Вычислите процентное содержание металлов в исходной смеси.
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