Срочно надо! 20 г смеси меди и магния обработали соляной кислотой.При этом выделилось 13,067 л водорода. Вычислите процентное содержание металлов в исходной смеси.

Химия

Срочно надо! 20 г смеси меди и магния обработали соляной кислотой.При этом выделилось 13,067 л водорода. Вычислите процентное содержание металлов в исходной смеси.

Автор: Гость