Отвечая на вопросы, начинающиеся со слов в скобках, запиши эти фразы так, чтобы они звучали правдиво.
Английский язык
Отвечая на вопросы, начинающиеся со слов в скобках, запиши эти фразы так, чтобы они звучали правдиво.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2)my mother. 3)monday 4)going to school every day 5) my friends. 6) friday 7)to the my home
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