Отвечая на вопросы, начинающиеся со слов в скобках, запиши эти фразы так, чтобы они звучали правдиво.

Английский язык

Отвечая на вопросы, начинающиеся со слов в скобках, запиши эти фразы так, чтобы они звучали правдиво.

Автор: Гость