Все вапросы на тему лексика
Русский язык
Все вапросы на тему лексика
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Что такое лексическое значение слов? 2. Что изучает лексика? 3. Какие лексические разряды слов вы знаете? 4. Слова, связанные с особенностями работы людей той или иной профессии? 5. Слова, употребляемые только жителями той или иной области или региона? 6. Новые слова, возникающие в языке? 7. В каком словаре можно прочитать о происхождении исконно русских слов?
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