Все вапросы на тему лексика

Гость: Гость:

1. Что такое лексическое значение слов? 2. Что изучает лексика? 3. Какие лексические разряды слов вы знаете? 4. Слова, связанные с особенностями работы людей той или иной профессии? 5. Слова, употребляемые только жителями той или иной области или региона? 6. Новые слова, возникающие в языке? 7. В каком словаре можно прочитать о происхождении исконно русских слов?