Выполни фонетический разбор слова шерсть

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Выполни фонетический разбор слова шерсть
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 ш(ш)- согл.,тв.,глух., парн.                                                                               е(э)- гл.,удар.                                                                                                     р(р)-согл.,тв.,зв.,не парн.                                                                                   с(с)-согл.,тв.,глух.,парн.                                                                                     т(т")-согл.,мягк.,глух.,парн.                                                                                ь(-)
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