Выполни фонетический разбор слова шерсть
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Выполни фонетический разбор слова шерсть
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ш(ш)- согл.,тв.,глух., парн. е(э)- гл.,удар. р(р)-согл.,тв.,зв.,не парн. с(с)-согл.,тв.,глух.,парн. т(т")-согл.,мягк.,глух.,парн. ь(-)
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