Уравнение реакций между растворами гидроксида элемента с порядковым номером 11 и ??одородного соединения элемента с порядковым номером 16. назовите све вещества укажите тип реакций

Химия
Уравнение реакций между растворами гидроксида элемента с порядковым номером 11 и ??одородного соединения элемента с порядковым номером 16. назовите све вещества укажите тип реакций
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
11-N a  NaO H 16-S  H2SO4 -реакция обмена 2NaOH+H2SO4=Na2SO4+2H2O
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