Уравнение реакций между растворами гидроксида элемента с порядковым номером 11 и ??одородного соединения элемента с порядковым номером 16. назовите све вещества укажите тип реакций

Химия

Уравнение реакций между растворами гидроксида элемента с порядковым номером 11 и ??одородного соединения элемента с порядковым номером 16. назовите све вещества укажите тип реакций

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