Как по английски без 10 2

Английский язык
Как по английски без 10 2
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Автор: Гость
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Гость:
Eight   восемь     Или  Ten two  10 без двух
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