Как написать сочинение про знаки препинания
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Как написать сочинение про знаки препинания
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Знаки припенания очень важны в жизни. Без них бы поэты и писатели не могли бы выделять слова и предложения,и был бы какой-то" венегрет".Читать было бы неприятно,потому что мысль была бы запутанной. Переписываясь письмами,люди бы не понимали друг друга,так как одна мысль перебивала другую.Знаки припенания нужны и важны в жизни!!!
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