Как написать сочинение про знаки препинания

Гость: Гость:

Знаки припенания очень важны в жизни. Без них бы поэты и писатели не могли бы выделять слова и предложения,и был бы какой-то" венегрет".Читать было бы неприятно,потому что мысль была бы запутанной. Переписываясь письмами,люди бы не понимали друг друга,так как одна мысль перебивала другую.Знаки припенания нужны и важны в жизни!!!