Какой масштаб для изображения плана местности надо выбрать, чтобы расстоянию 1 см на плане соответствовало расстояние 1 км на местности? Нужно решить с помощью пропорции

Математика

Какой масштаб для изображения плана местности надо выбрать, чтобы расстоянию 1 см на плане соответствовало расстояние 1 км на местности? Нужно решить с помощью пропорции

Автор: Гость