Какой масштаб для изображения плана местности надо выбрать, чтобы расстоянию 1 см на плане соответствовало расстояние 1 км на местности? Нужно решить с помощью пропорции

Математика
Какой масштаб для изображения плана местности надо выбрать, чтобы расстоянию 1 см на плане соответствовало расстояние 1 км на местности? Нужно решить с помощью пропорции
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 км =1 000м=100 000 см 1 см : 100 000 см масштаб 1:100 000 
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