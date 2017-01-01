Возведите в степень дробь 1) (9/3)^2 2) (-n/12)^2 3) (-4/с)^3 4) (3/2)^2 5) (-m/n)^2 6) (d/2)^3
Алгебра
Возведите в степень дробь 1) (9/3)^2 2) (-n/12)^2 3) (-4/с)^3 4) (3/2)^2 5) (-m/n)^2 6) (d/2)^3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 81/9 2) n^2/144 3) -64/c^3 4) 9/4 5) m^2/n^2 6) d^3/8
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