Найдите масштаб .если на чертеже отрезок длиной 1см изображает отрезок : 1) 40см ; 2) 50??м; 3) 1дм ; 4) 10 м.
Математика
Найдите масштаб .если на чертеже отрезок длиной 1см изображает отрезок : 1) 40см ; 2) 50??м; 3) 1дм ; 4) 10 м.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 1:40 2) 1:50 3) 1 дм=1 см 1:10 4) 10м=1000 см 1:1000
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