Найдите масштаб .если на чертеже отрезок длиной 1см изображает отрезок : 1) 40см ; 2) 50??м; 3) 1дм ; 4) 10 м.

Математика

Найдите масштаб .если на чертеже отрезок длиной 1см изображает отрезок : 1) 40см ; 2) 50??м; 3) 1дм ; 4) 10 м.

Автор: Гость