Стороны основания прямого параллелепипеда равны 8 и 12 см,угол между ними -60 градус??в. Диагональ большей боковой грани равна 15 см. Вычислите площадь полной поверхности параллелепипеда. Помоги пожалуйста Подробно
Геометрия
Стороны основания прямого параллелепипеда равны 8 и 12 см,угол между ними -60 градус??в. Диагональ большей боковой грани равна 15 см. Вычислите площадь полной поверхности параллелепипеда. Помоги пожалуйста Подробно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Есть формула площади параллелограмма : S=abSin альфа. S=8×12×Sin60°==48√3. Площади оснований равны 2×48=96√3. Находим высоту из прямоугольного треугольника по теореме Пифагора .Н=√15^2-12^2 =9. Площадь боковой поверхности равна S=P×H=2a×g×H=2×8×12×9 =1728. Общая площадь равна 1728+96√3.
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