Стороны основания прямого параллелепипеда равны 8 и 12 см,угол между ними -60 градус??в. Диагональ большей боковой грани равна 15 см. Вычислите площадь полной поверхности параллелепипеда. Помоги пожалуйста Подробно

Геометрия

Стороны основания прямого параллелепипеда равны 8 и 12 см,угол между ними -60 градус??в. Диагональ большей боковой грани равна 15 см. Вычислите площадь полной поверхности параллелепипеда. Помоги пожалуйста Подробно

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