Сколько поколений компютера сегодня существует

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Сколько поколений компютера сегодня существует
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На данный момент существуют 4 поколения ЭВМ. Поколения ЭВМ каждого периода отличаются друг от друга элементной базой. Первое поколение (1945-1954) - ЭВМ на электронных лампах. ЭВМ 2-го поколения были разработаны в 1950—60 гг. В качестве основного элемента были использованы уже не электронные лампы, а полупроводниковые диоды и транзисторы, а в качестве устройств памяти стали применяться магнитные сердечники и магнитные барабаны.Разработка в 60-х годах интегральных схем - целых устройств и узлов из десятков и сотен транзисторов, выполненных на одном кристалле полупроводника (то, что сейчас называют микросхемами) привело к созданию ЭВМ 3-го поколения.Период с 1975 г. принадлежит компьютерам четвертого поколения. Их элементной базой стали большие интегральные схемы (БИС. В одном кристалле интегрированно до 100 тысяч элементов).

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