Яблоки разложили в ящики по 24 кг в каждый ящик сколько килограммов яблок было если заполнили 100 ящиков и ещё 75 кг яблок осталось

Математика

Яблоки разложили в ящики по 24 кг в каждый ящик сколько килограммов яблок было если заполнили 100 ящиков и ещё 75 кг яблок осталось

Автор: Гость