Яблоки разложили в ящики по 24 кг в каждый ящик сколько килограммов яблок было если заполнили 100 ящиков и ещё 75 кг яблок осталось
Математика
Яблоки разложили в ящики по 24 кг в каждый ящик сколько килограммов яблок было если заполнили 100 ящиков и ещё 75 кг яблок осталось
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)24*100=2400(кг) - в ящиках 2)2400+75=2475(кг) - было Ответ: 2475 кг. Удачи!!!
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