Найти функцию обратную функции : y=x²+2x-8 D(y)=(-бесконечность;-1]
Алгебра
Найти функцию обратную функции : y=x²+2x-8 D(y)=(-бесконечность;-1]
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Перепишем y=(x+1)^2-9 х+1= +-корень( у+9) х=+-(корень(у+9)-1 меняем у на х Имеем у=+-корень (х+9)-1 нам нужен вариант с минусом у= -корень (х+9)-1
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