Помогите пожалуйста, очень надо, заранее спасибо) Rjcnz говорит, что можно нарисова??ь многоугольник, сумма внутренних углов которых 1260 градусов. Правда ли это? Ответ....( да или нет?)
Алгебра
Помогите пожалуйста, очень надо, заранее спасибо) Rjcnz говорит, что можно нарисова??ь многоугольник, сумма внутренних углов которых 1260 градусов. Правда ли это? Ответ....( да или нет?)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сумма внутренних углов многоугольник при делении на 180 градусов дает число равное количеству углов многоугольника плюс два. по ходу правда))))
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