Помогите пожалуйста, очень надо, заранее спасибо) Rjcnz говорит, что можно нарисова??ь многоугольник, сумма внутренних углов которых 1260 градусов. Правда ли это? Ответ....( да или нет?)

Алгебра

Помогите пожалуйста, очень надо, заранее спасибо) Rjcnz говорит, что можно нарисова??ь многоугольник, сумма внутренних углов которых 1260 градусов. Правда ли это? Ответ....( да или нет?)

Автор: Гость