22у+у-100=590 помогите пожалуйста
Математика
22у+у-100=590 помогите пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
22у+у-100=590 23у=590+100 23у=690 у=690:23 у=30
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