22у+у-100=590 помогите пожалуйста

Математика
22у+у-100=590 помогите пожалуйста
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
22у+у-100=590 23у=590+100 23у=690 у=690:23 у=30
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
ОЧЕНЬ СРОЧНО!!!!!!!!!НАПИШИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ПРАВИЛЬНОЕ ПОДРОБНОЕ РЕШЕНИЕ!!!!!!!!!ОТДАЮ ВСЕ СВОИ 34 БАЛЛОВ!!!!!!!!! ВТОРОЙ РИСУНОК ЭТО ЧЕРТЕЖ!!!!!!!!!!!
Ответить
Информатика
Мож+жевельник=можжевельник
Ответить
Алгебра
Помогите пожалуйста, очень надо, заранее спасибо) Rjcnz говорит, что можно нарисова??ь многоугольник, сумма внутренних углов которых 1260 градусо...
Ответить
Литература
К какой сказке подходит пословица по смыслу Без хорошего труда нет плода? лягушка-путешественница,мороз иванович,иван царевич и серый волк,сивка-бу...
Ответить
Математика
Чему равен звено состоящей из трёх звеньев если одно звено 7см, второе- 9см, а длнга всей ломаной равно 20см.
Ответить