Помогите пожалуйста!Подобрать синонимы к словосочетаниям. Свежий вид-бодрый свежая газетасе -годняшняя свежий ветер-прохладный свежая рубашка-чистый свежая идея- (бодрый сегодняшний прохладный чистый сильный решительный к...
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Помогите пожалуйста!Подобрать синонимы к словосочетаниям. Свежий вид-бодрый свежая газетасе -годняшняя свежий ветер-прохладный свежая рубашка-чистый свежая идея- (бодрый сегодняшний прохладный чистый сильный решительный красивый веселый)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Свежая идея-решительная,оригинальная
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