Сколько электронов ,протонов и нейтронов имеет молекула воды
Физика
Сколько электронов ,протонов и нейтронов имеет молекула воды
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Гость:
Протонов - 10 Нейтронов - 8 Электронов 10
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