Сколько электронов ,протонов и нейтронов имеет молекула воды

Физика
Сколько электронов ,протонов и нейтронов имеет молекула воды
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Протонов - 10 Нейтронов - 8 Электронов 10
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Музыка
В каких городах в италии в 17 веке появились оперные школы
Ответить
Русский язык
Помогите написать сочинение Например я живу на третьем этаже у меня из окна видна площадка на которой играют маленькие дети около моего подъезда ра...
Ответить
Қазақ тiлi
2упражнение просто цыфра и правильный ответ например 2-3
Ответить
Русский язык
Помогите пожалуйста!Подобрать синонимы к словосочетаниям. Свежий вид-бодрый свежая газетасе -годняшняя свежий ветер-прохладный свежая рубаш...
Ответить
Математика
22у+у-100=590 помогите пожалуйста
Ответить