В каких городах в италии в 17 веке появились оперные школы
Музыка
В каких городах в италии в 17 веке появились оперные школы
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Гость:
Неаполь, Флоренция, Венеция, Рим.
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