Помогите ответить на 4ое задание

Математика
Помогите ответить на 4ое задание
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Они складываются так:десятки+десятки;единицы+единицы
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