А)Спишь, вставив пропущенные буквы. Найдите начало и конец каждого предложения. На дворе зима стоят сильные морозы гулять нельзя дети сидят дома они стали играть в школу старший брат учит маленькую Свету писать Б)В последнем ...

Русский язык
А)Спишь, вставив пропущенные буквы. Найдите начало и конец каждого предложения. На дворе зима стоят сильные морозы гулять нельзя дети сидят дома они стали играть в школу старший брат учит маленькую Свету писать Б)В последнем предложении подчеркни главные члены В)Сделайте звук - буквенный анализ слово пальто
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