А)Спишь, вставив пропущенные буквы. Найдите начало и конец каждого предложения. На дворе зима стоят сильные морозы гулять нельзя дети сидят дома они стали играть в школу старший брат учит маленькую Свету писать Б)В последнем ...

Русский язык

А)Спишь, вставив пропущенные буквы. Найдите начало и конец каждого предложения. На дворе зима стоят сильные морозы гулять нельзя дети сидят дома они стали играть в школу старший брат учит маленькую Свету писать Б)В последнем предложении подчеркни главные члены В)Сделайте звук - буквенный анализ слово пальто

Автор: Гость