Определите, в каком направлении будет дуть ветер и в каком случае он будет сильнее: а) 741 мм А — Б 750 мм; б) 763 мм А — Б 758 мм; в) 754 мм А — Б 752 мм; г) 755 мм А — Б 762 мм
География
Определите, в каком направлении будет дуть ветер и в каком случае он будет сильнее: а) 741 мм А — Б 750 мм; б) 763 мм А — Б 758 мм; в) 754 мм А — Б 752 мм; г) 755 мм А — Б 762 мм
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Главная причина образования ветра – это разница в атмосферном давлении над разными участками земной поверхности. Ветер всегда дует из областей с высоким атмосферным давлением к областям, где атмосферное давление ниже. Чем больше разница в атмосферном давлении тем сильнее ветер, тем больше его скорость. А 741 мм – Б 750 мм (из Б в А) дуть будет сильнее всего А 763мм – Б 758мм (из А в Б) А 754мм – Б 752 мм (из А в Б) 755мм А-Б762мм (из Бв А)
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