Определите знак выражения ctg 300 / cos 400

Математика
Определите знак выражения ctg 300 / cos 400
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Ну какой знак точно не указан:) либо так ctg300<cos400 либо ответ получается отрицательным. Минус крч
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